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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:43 BJT

〔国际油市〕伊朗官员称2月石油日产量预计持稳於350万桶左右

路透迪拜2月23日电---伊朗在石油输出国组织(OPEC)的理事Mohammad Ali Khatibi周四向路透表示,伊朗2月石油日产量预计约为350万桶,与1月持稳.(完)

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