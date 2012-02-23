修正:〔中港股市〕恒指遇获利了结收低,沪综指连续第五日收高

(更正:标头修正为"〔中港股市〕",非"〔香港股市〕")

* 恒生指数收低0.8%,沪综指上涨0.3%

* 友邦保险和汇丰控股在业绩发布前下跌,金融股拖累市场

* 思捷环球表现较强,此前公布业绩好於预期

路透香港2月23日电---香港股市周四结束过去两日升势收低,受累于金融股的疲弱表现,因投资者在该板块近期相对走强後获利了结,部分重要公司业绩公布在即,亦令投资者谨慎.

中国内地股市连续第五日上涨,上证综指.SSEC在黄金股的提振下收高0.3%,为近三个月以来最高收位.A股成交金额为11月3日以来第二高.

恒生国企指数.HSCE下跌0.9%.恒生指数.HSI跌0.8%,至21,381点,香港市场成交值为七个交易日最低.

"看来有些人对企业财报看法有些迟疑,因而锁定部分获利,特别是近期涨幅较大个股."瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远表示.

友邦保险(1299.HK)跌1.3%,汇丰控股(0005.HK)跌1.5%,成为恒指最大拖累.两公司分别计划於周五和下周一公布去年业绩.尽管汇丰自周二收盘触及8月初以来高位之後下跌2.2%,但今年迄今仍升约19%,超过恒指升高16%的幅度.

思捷环球(0330.HK)暴涨25%,交易量超过30日移动均线水平四倍,此前该公司发布远超市场预期的2011/12年中期净利,引发轧空[ID:nCH0097829].

**沪市多空交战**

新时代证券研发中心副总秦茂军表示,消息面上证监会喊话是今日盘面利好,但股指在连续上涨後积累了较多获利盘,2,400点这一关键点位也存在技术阻力,所以多空在该点位激烈争夺.

中国新股扩容节奏过快及定价较高一直受到投资者批评.证监会主席郭树清日前重申,要继续深化新股发行制度改革,切实解决发行价格过高和恶炒绩差股问题;同时要抓紧完善退市和分红制度.

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,605.2点,涨0.47%,成交量为320,591手.(完)

--编译 丁琦/张明钧;审校 白云/蔡美珍

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