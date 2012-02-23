版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:46 BJT

〔表格〕德国2月Ifo企业景气判断指数为109.6,连续第四个月上升

路透2月23日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:

* 2月Ifo企业景气判断指数为109.6,路透预估为108.8

* 2月Ifo企业现况指数为117.5(预估为116.4),企业预期指数为102.3(预估为102.0)

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年2月 2012年1月 2011年2月

企业景气 109.6 (108.3) 115.1

企业现况 117.5 (116.3) 120.0

企业预期 102.3 (100.9) 110.5 (完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[DE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐