〔表格〕德国2月Ifo企业景气判断指数为109.6,连续第四个月上升

日本金融：政府退休金投资基金创史上最佳季度表现，受惠于股市大涨
路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。
路透2月23日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:
* 2月Ifo企业景气判断指数为109.6,路透预估为108.8
* 2月Ifo企业现况指数为117.5(预估为116.4),企业预期指数为102.3(预估为102.0)
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2012年2月 2012年1月 2011年2月
企业景气 109.6 (108.3) 115.1
企业现况 117.5 (116.3) 120.0
企业预期 102.3 (100.9) 110.5 (完)
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--编译 丁琦;审校 蔡美珍
路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。
路透台北3月3日 - 台湾股市周五收跌。分析师表示，美国3月升息预期升温打压美股，亚股跟着全面走跌 ，台币受到外资汇出大贬，股市也收跌，下周先视9,600点支撑能否守稳。 台湾加权股价指数 收跌0.45%,至9,648.21点；今日成交初值 为840.08亿台币，上交易 日修正后为1,041.60亿。 分析师指出，周五的亚洲股市和货币同步走弱，国际热钱流回美国市场，新兴市场股汇市卖压颇大，全盘 皆墨，这是大环境的因素。 〞美国升息的预期加强，另外还有台湾有自己基本面不够好的利空。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他也指出，中低阶智能手机的库存调整原本预期3月底能够结束，但中国及印度的销售情况不佳，相关电 子族群供应链显示，库存调整期可能要到5月底才能结束。此外，台币今年至今大幅升值，科技业料将出现汇 兑损失。虽然近两日回贬料能回冲些许汇兑损失，不过首季汇损料仍是首季获利的负面因素。 分析师预估，下周台股的交易区间先看9,400-9,800点，震荡料稍大。美联储3月1
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。