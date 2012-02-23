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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 18:00 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升至九个月新高,因伊朗局势紧张且美元走疲

路透伦敦2月23日电---布兰特原油期货周四上涨1美元至每桶123.90美元,因为伊朗和西方国家间的紧张局势升级和美元走疲,均提振油价.

0943GMT,布兰特4月原油期货LCOc1上涨1.09美元,至每桶123.99美元,盘中一度升至124.09美元,为去年5月以来最高.

同时,美国原油期货CLc1上涨0.31美元,至每桶106.59美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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