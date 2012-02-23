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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 18:12 BJT

〔欧元债市〕德债期货回吐涨幅,德国Ifo指数公布後稳步下滑

路透伦敦2月23日电---德债期货FGBLc1周四短暂回吐涨幅,在好於预期的德国2月Ifo企业景气判断指数出炉後,德债期货稳步下滑.(完)

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