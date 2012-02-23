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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 18:12 BJT

〔表格〕欧盟执委会预测2012年欧元区GDP将萎缩0.3%

路透布鲁塞尔2月23日电---欧盟执委会周四公布欧盟27国及欧元区17国经济预估.

GDP按年增长率:

2012年 2011年

先前预估 最新预估

欧元区 0.5 -0.3 1.4

欧盟27国 0.6 0.0 1.5

德国 0.8 0.6 3.0

法国 0.6 0.4 1.7

希腊 -2.8 -4.4 -6.8

葡萄牙 -3.0 -3.3 -1.5

爱尔兰 1.1 0.5 0.9

西班牙 0.7 -1.0 0.7

意大利 0.1 -1.3 0.2

英国 0.6 0.6 0.9

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