版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 18:29 BJT

〔标题新闻〕蒙古政府或将Erdenes Tavan Tolgoi的IPO推迟至10月,以确保获准在香港上市-报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DN42I]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐