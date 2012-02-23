〔电子产业〕上海浦东法院驳回唯冠要求苹果停售iPad申请--新民网

路透上海2月23日电---近期受到高度关注的中国深圳唯冠与美国苹果(AAPL.O)商标之争又有新进展,上海本地媒体新民网周四报导,浦东新区法院驳回唯冠要求责令被告苹果停止销售"iPad"平板电脑的申请,本案中止诉讼.

上海浦东新区人民法院周三开庭审理唯冠科技(深圳)有限公司诉苹果贸易(上海)有限公司的侵害商标权纠纷.不过在上午长达三个多小时的庭审中,双方仅提出证据和质疑,而法院方面当日未做任何决定.[ID:nCH0097543]

报导引述法院意见称,申请人深圳唯冠的申请获得法院支持的前提条件之一是,被申请人正在实施或者即将实施侵犯注册商标专用权的行为.而本案中,被申请人苹果销售的"iPad"平板电脑来源於美国苹果公司,美国苹果公司等与申请人之间就涉案商标因转让合同引起的权属纠纷正在广东省高级人民法院二审审理中.

在该院作出终审判决前,涉案商标权归谁所有尚处於不确定状态.因此在美国苹果公司使用"iPad"标识是否构成侵权尚难定论的情况下,认定被申请人销售"iPad"平板电脑构成侵权尚缺乏依据.因此申请人要求法院责令被申请人立即停止销售"iPad"平板电脑的申请不符合法律规定,予以驳回.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势,双方争议的焦点是深圳唯冠是否在中国大陆拥有"iPad"的商标权以及进一步的苹果是否侵权.

上海浦东新区法院是次审理的案件被告只是负责上海三家专卖店的苹果贸易(上海)有限公司,而涉及广东惠州法院审理的商标侵权案的苹果电脑贸易(上海)有限公司则负责全中国大陆的苹果销售业务.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠国际旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.而当时苹果公司并未推出iPad平板电脑产品.

中国广东深圳和惠州两地法院已先後审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.2月17日,惠州中级法院下发判决,认定苹果经销商深圳市顺电连锁公司惠州家华分店禁止销售苹果iPad相关产品.

中国大型电子商务网站--亚马逊中国、苏宁易购已将iPad下架,但两家公司此前皆对路透表示,此事与苹果商标在中国内地的权诉讼案无关.另一家中国大型电子商务网站京东商城近日也加入了将iPad下架的行列,但没有说明原因.(完)