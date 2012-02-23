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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 19:10 BJT

〔表格〕英国工业联盟2月总工业订单差值为负3,创去年8月来最高

路透伦敦2月23日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,2月总工业订单差值为负3(路透调查预估为负14),1月为负16.

月度趋势 2月 1月 12月 11月 10月 9月

总订单 -3* -16 -23 -19 -18 -9

出口订单 -2* -26 -32 -31 -14 -12

制成品库存 +15 +14 +16 +16 +21 +21

产出预期 +15 +15 -8 -8 -11 +9

国内价格预期 +10 +13 +7 +2 +1 +13

* 均创下2011年8月来最高

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--编译 王洋;审校 张涛

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