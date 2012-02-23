(重发)〔表格〕美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人

日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
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路透2月23日电---美国劳工部周四公布:
* 美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人(预估为35.4万人),前周修正後为35.1万人(初值为34.8万人)
* 2月18日当周初请失业金人数四周均值降至35.9万人,前周修正後为36.6万人(初值为36.525万人)
* 2月11日当周续请失业金人数降至339.2万人(预估为346万人)
* 2月18日当周初请失业金人数四周均值为2008年3月以来最低,续请失业金人数创下2008年8月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
02/18/12 351,000 359,000 -- --
02/11/12 351,000-R 366,000-R 3,392,000 2.7
02/04/12 361,000 367,000 3,444,000-R 2.7
01/28/12 373,000 377,250 3,526,000 2.8
01/21/12 379,000 377,750 3,451,000 2.7
01/14/12 355,000 379,750 3,567,000 2.8
01/07/12 402,000 382,500 3,459,000 2.7
12/31/11 375,000 374,000 3,647,000 2.9
注: R-修正值.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。
* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.