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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 21:54 BJT

(重发)〔表格〕美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人

(重发以删除多余内容)

路透2月23日电---美国劳工部周四公布:

* 美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人(预估为35.4万人),前周修正後为35.1万人(初值为34.8万人)

* 2月18日当周初请失业金人数四周均值降至35.9万人,前周修正後为36.6万人(初值为36.525万人)

* 2月11日当周续请失业金人数降至339.2万人(预估为346万人)

* 2月18日当周初请失业金人数四周均值为2008年3月以来最低,续请失业金人数创下2008年8月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/18/12 351,000 359,000 -- --

02/11/12 351,000-R 366,000-R 3,392,000 2.7

02/04/12 361,000 367,000 3,444,000-R 2.7

01/28/12 373,000 377,250 3,526,000 2.8

01/21/12 379,000 377,750 3,451,000 2.7

01/14/12 355,000 379,750 3,567,000 2.8

01/07/12 402,000 382,500 3,459,000 2.7

12/31/11 375,000 374,000 3,647,000 2.9

注: R-修正值.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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