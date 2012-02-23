〔马来西亚期市〕棕榈油期货小升,对於经济增长放缓的担忧抑制升幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月23日电---马来西亚棕榈油期货周四收高,不过由於担心全球经济放缓或压制商品需求,涨幅受到抑制.
本周稍早棕榈油一度升至新高,因希腊救助计划获得批准,提振了投资者的信心.不过此後市场的担忧又转向长期增长前景,因最新的数据显示欧元区或滑入衰退.
TA Securities分析师James Ratnam说:"目前棕榈油正在追随外部市场,棕榈油基本面的影响则不太大.现在基本面不是太好,也不算太差."
指标马来西亚5月棕榈油期货FCPOc3上涨0.7%至每吨3,272马币.周三曾触及3,294马币的去年6月9日来高位.
成交22,589口,低於通常的25,000口.
路透技术分析师王涛表示棕榈油价格将在3,244-3,292马币间盘整.
船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据分别显示,2月1-20日马来西亚棕榈油出口下降2%和0.6%.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。