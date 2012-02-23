〔马来西亚期市〕棕榈油期货小升,对於经济增长放缓的担忧抑制升幅

路透新加坡2月23日电---马来西亚棕榈油期货周四收高,不过由於担心全球经济放缓或压制商品需求,涨幅受到抑制.

本周稍早棕榈油一度升至新高,因希腊救助计划获得批准,提振了投资者的信心.不过此後市场的担忧又转向长期增长前景,因最新的数据显示欧元区或滑入衰退.

TA Securities分析师James Ratnam说:"目前棕榈油正在追随外部市场,棕榈油基本面的影响则不太大.现在基本面不是太好,也不算太差."

指标马来西亚5月棕榈油期货FCPOc3上涨0.7%至每吨3,272马币.周三曾触及3,294马币的去年6月9日来高位.

成交22,589口,低於通常的25,000口.

路透技术分析师王涛表示棕榈油价格将在3,244-3,292马币间盘整.

船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据分别显示,2月1-20日马来西亚棕榈油出口下降2%和0.6%.(完)