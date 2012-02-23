〔东南亚股市〕下跌,受油价上涨和欧洲疑虑重新浮现的拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---东南亚股市周四下跌,因担心油价上涨以及欧元区或陷入衰退.当下对於希腊债务状况的担忧仍压制着风险偏好.
该地区股市连续第二日下跌,至0852GMT摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.5%,MSCI东南亚股市.MISU00000PUS下跌0.3%.
CIMB-GK Research地区分析师Song Seng Wun说:"我认为目前最困扰投资者的是'下一个问题是什麽'?"
"油价上涨一直是让人担忧的一个问题,让人忧心能源商品成本会不会加重原本就存在的经济放缓忧虑."
分析师表示,1,300亿欧元希腊救助计划获批带来的积极效应已消散,市场开始担忧这到底能不能修复希腊千疮百孔的经济.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。