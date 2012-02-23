〔东南亚股市〕下跌,受油价上涨和欧洲疑虑重新浮现的拖累

路透2月23日电---东南亚股市周四下跌,因担心油价上涨以及欧元区或陷入衰退.当下对於希腊债务状况的担忧仍压制着风险偏好.

该地区股市连续第二日下跌,至0852GMT摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.5%,MSCI东南亚股市.MISU00000PUS下跌0.3%.

CIMB-GK Research地区分析师Song Seng Wun说:"我认为目前最困扰投资者的是'下一个问题是什麽'?"

"油价上涨一直是让人担忧的一个问题,让人忧心能源商品成本会不会加重原本就存在的经济放缓忧虑."