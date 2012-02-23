版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 19:03 BJT

〔东南亚股市〕下跌,受油价上涨和欧洲疑虑重新浮现的拖累

路透2月23日电---东南亚股市周四下跌,因担心油价上涨以及欧元区或陷入衰退.当下对於希腊债务状况的担忧仍压制着风险偏好.

该地区股市连续第二日下跌,至0852GMT摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.5%,MSCI东南亚股市.MISU00000PUS下跌0.3%.

CIMB-GK Research地区分析师Song Seng Wun说:"我认为目前最困扰投资者的是'下一个问题是什麽'?"

"油价上涨一直是让人担忧的一个问题,让人忧心能源商品成本会不会加重原本就存在的经济放缓忧虑."

分析师表示,1,300亿欧元希腊救助计划获批带来的积极效应已消散,市场开始担忧这到底能不能修复希腊千疮百孔的经济.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐