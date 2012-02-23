〔中国煤炭〕太原煤炭交易中心启动现货交易,首日成交近7亿元

路透上海2月23日电---新华社周四报导,中国首个国家级煤炭交易中心--太原煤炭交易中心今日启动运营煤炭现货交易,首个交易日成交82笔,成交量72.28万吨,成交额6.96亿元人民币.

报导称,今後凡山西省境内各级各类煤炭生产、经营企业通过铁路运输的煤炭,必须经过交易中心煤炭电子交易平台交易,统一签订交易合同和结算交易货款.各企业要拿出年铁路运输煤炭总量5%的资源,按月度进行挂牌或竞价交易,其余部分通过交易中心电子交易平台进行邀约交易,企业自行完成交收,通过交易中心统一结算.

报导引述该交易中心主任曲剑午称,这种现代交易模式将有利於形成"既有利於政府宏观调控、又有利於市场主体自主交易”的煤炭市场体系.

曲剑午表示,相对於传统的煤炭交易零散交易、规则自定的特点,这种交易方式则制订统一交易规则,注重现货交易,具有真实性、有效性,有利於形成新的煤炭交易机制,规范煤炭市场经营秩序.

太原煤炭交易中心网站信息显示,截至周三(22日),已有全国各地72家企业完成注册登记,成为交易中心首批交易商.其中煤炭生产企业(A类)22家;煤炭消费企业(B类)24家;煤炭经营企业(C类)17家,山西省内各煤炭生产集团、计划归口单位和计划单列单位已全部注册.

山西是中国重要的煤炭产出省份.太原煤炭交易中心是第一个获批建设的国家级煤炭交易中心,集煤炭交易、货款结算、 融资服务、运输仓储、物流配送、信息咨询、会展商务等多种服务为一体.(完)