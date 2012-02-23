〔中国证券〕正研究社会保险基金保值增值,但暂无入市时间表--人保部

日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透上海2月23日电---中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四称,正在与有关部门研究社会保险基金保值增值具体操作办法,但何时入市,暂时还没有时间表.
"我们投资保值的政策选择将来一定是一个综合性的,组合式的投资保值方式,而不会是一种单渠道的,狭窄的投资保值方式."中央电视台引述他表示.
人保部去年10月曾表示,近年来,随着养老保险基金结余规模快速增加,基金保值增值压力越来越大,人保部正在会同有关部门研究制定社保基金投资运营办法,在保证安全性的前提下,争取实现较好的效益.[ID:nCN1173086]
中国证监会主席郭树清去年12月建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.人保部今年1月则称,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托全国社会保障基金理事会投资运营.下一步,还将考虑开辟一些新的投资运营渠道.[ID:nCN1349708](完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。
* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.