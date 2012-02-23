〔中国证券〕正研究社会保险基金保值增值,但暂无入市时间表--人保部

路透上海2月23日电---中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四称,正在与有关部门研究社会保险基金保值增值具体操作办法,但何时入市,暂时还没有时间表.

"我们投资保值的政策选择将来一定是一个综合性的,组合式的投资保值方式,而不会是一种单渠道的,狭窄的投资保值方式."中央电视台引述他表示.

人保部去年10月曾表示,近年来,随着养老保险基金结余规模快速增加,基金保值增值压力越来越大,人保部正在会同有关部门研究制定社保基金投资运营办法,在保证安全性的前提下,争取实现较好的效益.[ID:nCN1173086]

中国证监会主席郭树清去年12月建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.人保部今年1月则称,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托全国社会保障基金理事会投资运营.下一步,还将考虑开辟一些新的投资运营渠道.[ID:nCN1349708](完)