〔伦敦美债〕公债价格下跌,市场将迎来七年券标售

路透伦敦2月23日电---美国公债周四在欧洲市场下跌,因投资者为本周的新债供应腾挪空间.不过对於希腊债务问题依旧存在的担忧,料使公债收益率保持在窄幅区间内.
周四美国将标售290亿美元七年期公债,或将迎来强劲的需求.
美联储也将在本周出售两笔短期公债,作为"卖短买长操作(扭转操作,twist operation)"的一部分.
指标10年期公债收益率US10YT=RR从美国尾盘的2.01%小升至2.02%.
一位交易员说:"昨天达到(跌破)2%水准,看起来这是一个很大的障碍.由於没有新的消息,在今日稍晚七年期公债标售将至之际,将很难突破2%水准."
"一直未能打破交投区间.10年券收益率上端在2.075%,这限制了任何价格的跌幅,而且近期2%看似是一个很大的障碍,"他说.
七年期公债收益率U7YT=RR上升2.6个基点,报1.42%.30年期公债收益率US30YT=RR小升至3.16%,美国时段为3.15%.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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