〔伦敦美债〕公债价格下跌,市场将迎来七年券标售

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月3日

路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元 逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全 国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。 他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势 ，随着3月美联储升息预期逐步升温，未来货币政策将在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景 下，不排除逆回购利率调升的可能性。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ---------------------------------