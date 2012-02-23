〔国际油市〕亚洲高硫柴油现货升水处在五个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月23日电---亚洲高硫柴油现货升水跌至五个月低点,因在原油价格高企的背景下,对该品级油品的需求仍旧低迷.
含硫为0.5%和0.25%的柴油升水连续第二日下滑,分别至每桶较新加坡报价升水0.04美元和0.90美元.
International Enterprise的数据显示,新加坡陆上柴油和航煤库存连续第四周攀升,2月22日当周攀升6.31%至1,147.3万桶.
随着欧洲的需求持续低迷,亚洲的柴油和航煤被限制在该地区,套利窗口关闭.
本周柴油在五个月来首次转至正价差,也在现货需求缺乏的情况下进一步刺激贸易商存储柴油.
3月柴油裂解价差上涨0.15美元至每桶16.15美元.航煤裂解价差上涨0.59美元至每桶17.03美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.13 136.53 136.33 135.18 1.15 0.85
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.25 135.65 135.45 134.83 0.62 0.46
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.11 136.51 136.31 135.69 0.62 0.46
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.71 137.11 136.91 136.19 0.72 0.53
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 135.40 134.69 0.71 0.53
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 135.61 134.71 0.90 0.67
(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。