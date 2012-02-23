〔国际油市〕亚洲高硫柴油现货升水处在五个月低点

路透新加坡2月23日电---亚洲高硫柴油现货升水跌至五个月低点,因在原油价格高企的背景下,对该品级油品的需求仍旧低迷.

含硫为0.5%和0.25%的柴油升水连续第二日下滑,分别至每桶较新加坡报价升水0.04美元和0.90美元.

International Enterprise的数据显示,新加坡陆上柴油和航煤库存连续第四周攀升,2月22日当周攀升6.31%至1,147.3万桶.

随着欧洲的需求持续低迷,亚洲的柴油和航煤被限制在该地区,套利窗口关闭.

本周柴油在五个月来首次转至正价差,也在现货需求缺乏的情况下进一步刺激贸易商存储柴油.

3月柴油裂解价差上涨0.15美元至每桶16.15美元.航煤裂解价差上涨0.59美元至每桶17.03美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.13 136.53 136.33 135.18 1.15 0.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.25 135.65 135.45 134.83 0.62 0.46

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.11 136.51 136.31 135.69 0.62 0.46

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.71 137.11 136.91 136.19 0.72 0.53

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 135.40 134.69 0.71 0.53

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 135.61 134.71 0.90 0.67

(完)