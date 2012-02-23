版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 20:24 BJT

〔标题新闻〕2011年1-11月全球精炼铜供应缺口为38.2万吨--国际铜业研究组织(ICSG)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DN60M]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐