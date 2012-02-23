〔国际油市〕亚洲石脑油价格保持在10个月高位,因原油价格坚挺

路透新加坡2月23日电---亚洲石脑油价格周四保持在10个月高位,因原油价格坚挺.不过这压制了利润率,致其降至三日低点.

不过多头人气仍在,因供给紧张且需求坚挺,这引发4月上半月和5月上半月升水保持在26个月高位.

买家继续支付天价升水以锁定船货.

韩国湖南石油化学以成本加运费价(C&F)较日本现货报价每吨升水16.00-18.00美元的价格购买了三艘船货.

这较该公司2月13日购买的两艘4月上半月船货的升水上涨了45-50%.

汽油裂解价差跌至约一个月低点,官方数据显示,2月22日当周新加坡的供给达到两周高位1,125.4万桶.

新加坡轻质馏分油库存主要由汽油构成.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨1.00美元至每吨1,079美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌8.38美元,至每吨升水156.65美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.09美元至两日高位每桶13.77美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.04美元至每桶8.52美元,创下1月17日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1078.50/1079.5 078.00 +1.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.68/117.78 117.62 +0.11

97号现货汽油GL97-SIN 136.05/136.15 136.00 +0.10

95号现货汽油GL95-SIN 133.36/133.46 133.60 -0.19

92号现货汽油GL92-SIN 131.45/131.55 131.30 +0.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.72/13.82 13.68 +0.09(完)