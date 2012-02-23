〔国际油市〕亚洲石脑油价格保持在10个月高位,因原油价格坚挺

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月23日电---亚洲石脑油价格周四保持在10个月高位,因原油价格坚挺.不过这压制了利润率,致其降至三日低点.
不过多头人气仍在,因供给紧张且需求坚挺,这引发4月上半月和5月上半月升水保持在26个月高位.
买家继续支付天价升水以锁定船货.
韩国湖南石油化学以成本加运费价(C&F)较日本现货报价每吨升水16.00-18.00美元的价格购买了三艘船货.
这较该公司2月13日购买的两艘4月上半月船货的升水上涨了45-50%.
汽油裂解价差跌至约一个月低点,官方数据显示,2月22日当周新加坡的供给达到两周高位1,125.4万桶.
新加坡轻质馏分油库存主要由汽油构成.
日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨1.00美元至每吨1,079美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌8.38美元,至每吨升水156.65美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.09美元至两日高位每桶13.77美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.04美元至每桶8.52美元,创下1月17日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1078.50/1079.5 078.00 +1.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 117.68/117.78 117.62 +0.11
97号现货汽油GL97-SIN 136.05/136.15 136.00 +0.10
95号现货汽油GL95-SIN 133.36/133.46 133.60 -0.19
92号现货汽油GL92-SIN 131.45/131.55 131.30 +0.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.72/13.82 13.68 +0.09(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。