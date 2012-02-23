〔路透专访〕欧盟执委会将推动提高欧元区救助基金规模上限--执委雷恩

新兴汇市：美国加息预期打压亚币，韩元和台币领跌

* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.