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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 21:08 BJT

〔路透专访〕欧盟执委会将推动提高欧元区救助基金规模上限--执委雷恩

路透布鲁塞尔2月23日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四表示,欧盟执委会希望欧元区领导人能够同意提高救助基金规模,以促使国际货币基金组织(IMF)支持债务累累的欧洲经济体,尽管德国反对提高基金规模.

投资者和许多欧盟官员希望欧元区领导人在下周布鲁塞尔峰会上将欧洲金融稳定机构(EFSF)与欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)合并,以形成一个更为坚实的防火墙.

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