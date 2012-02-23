〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第二日走坚,买兴回升带动成交量放大

路透新加坡2月23日电---亚洲燃料油市场周四第二个交易日上升,买兴回升带动成交量放大,近月三个价差成交逾50万吨.

固定价格合约第二日触及逾三年半高点,180-cst燃料油涨至745.10美元的2008年7月以来高点.更重要的是,全球指标原油价格亦在2008年7月创下约每桶147.00美元的纪录高位.

"该市场绝不疲弱,尽管近月价差在2-3周内下跌了大约70%.市场只是从过度强劲变成了相当强劲,"一位在新加坡的西方交易员表示.

"而且似乎多数市场人士认为市场上周五已经触底,步入反弹,甚至不理会库存增至了去年5月以来的最高水平."

官方数据显示,新加坡库存大增至40周高位2,170万桶(330万吨),较前一周增长10%左右.

交易商表示,市场已经消化了库存上升的因素.

自1月末以来,近月跨月价差已下跌近70%,3月/4月价差曾跌至五个月低点每吨4.38美元,周四回升至5.25美元,成交约200,000吨.

交易商把市场人气好转归因于投资者相信,一旦固定价格从目前高位下降或者中国政府提高汽油和柴油价格,则中国的需求就会回升.

3月燃料油裂解价差走坚0.01美元至贴水5.60美元.4月裂解价差走阔0.07美元,报每桶贴水5.74美元.

180-cst燃料油上升3.50美元至每吨745.10美元;380-cst品级燃料油上升2.60美元至732.20美元.二者均升至2008年7月以来的高位.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 745.00 745.20 745.10 741.60 3.50 0.47

现货380CST燃料油 FO380-SIN 732.00 732.40 732.20 729.60 2.60 0.36

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 739.00 741.00 740.00 738.00 2.00 0.27

380CST船用燃料油升水 7.00 8.60 7.80 8.40 -0.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.00 6.70 6.35 6.85 -0.50 -7.30

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.00 5.50 5.25 6.20 -0.95 -15.32 (完)