〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透2月23日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/17/12 较上周 较上年 02/17/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.4 3.6 -4.4 340.7 1.6 -6.0
馏分油 143.4 0.6 -15.6 143.5 -0.2 -16.4
汽油 231.7 0.3 -7.7 231.5 -0.6 -6.8
取暖油 30.8 0.2 -11.3 30.4 -0.1 -8.8
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.5 0.0 -0.5
煤油型航空燃料 42.9 1.3 3.2 43.2 1.2 2.8
原油日加工量 14.8 0.3 1.6 14.9 0.2 1.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加50万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 李军;审校 利棣儿
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。
* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.