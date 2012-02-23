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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 00:14 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月23日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/17/12 较上周 较上年 02/17/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.4 3.6 -4.4 340.7 1.6 -6.0

馏分油 143.4 0.6 -15.6 143.5 -0.2 -16.4

汽油 231.7 0.3 -7.7 231.5 -0.6 -6.8

取暖油 30.8 0.2 -11.3 30.4 -0.1 -8.8

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.5 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 42.9 1.3 3.2 43.2 1.2 2.8

原油日加工量 14.8 0.3 1.6 14.9 0.2 1.4

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加50万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 利棣儿

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