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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 23:11 BJT

〔标题新闻〕G20就增加IMF资源以帮助应对欧债危机尚未接近达成协议--加拿大财政官员

G20为20国集团

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT5E8CQ01N]

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