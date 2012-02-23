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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.418%,投标倍数为3.11

路透华盛顿2月23日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.418%

中值 1.390%

低值 1.345%

价格/得标

价格 99.714418

高值得标比率 31.54%

投标倍数 3.11

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,009,800

总投标 90,199,669,800

竞争性投标得标 28,980,240,000

非竞争性投标得标 19,769,800

FED附加 411,645,000

初级市场交易商投标 58,225,000,000

初级市场交易商得标 11,269,000,000

直接投标 12,687,000,000

直接投标得标 5,583,540,000

间接投标 19,267,900,000

间接投标得标 12,127,700,000

发行细节

发行日 2012/02/29

到期日 2019/02/28

CUSIP码 912828SH4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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