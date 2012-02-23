〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.418%,投标倍数为3.11

日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透华盛顿2月23日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.418%
中值 1.390%
低值 1.345%
价格/得标
价格 99.714418
高值得标比率 31.54%
投标倍数 3.11
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,009,800
总投标 90,199,669,800
竞争性投标得标 28,980,240,000
非竞争性投标得标 19,769,800
FED附加 411,645,000
初级市场交易商投标 58,225,000,000
初级市场交易商得标 11,269,000,000
直接投标 12,687,000,000
直接投标得标 5,583,540,000
间接投标 19,267,900,000
间接投标得标 12,127,700,000
发行细节
发行日 2012/02/29
到期日 2019/02/28
CUSIP码 912828SH4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。
路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。
* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.