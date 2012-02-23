〔欧洲汇市〕德国Ifo指数及英央行会议记录余波令英镑/欧元挫至10周低位

* 英国央行或推出更多QE令英镑承压

* 欧元兑英镑升穿0.84英镑後,上行动能强大

* 强劲的德国Ifo企业景气判断指数提振较高风险货币兑美元上涨

路透伦敦2月23日电---英镑兑欧元周四挫至10周低位,因德国Ifo企业景气判断指数强於预期及上日公布的意外温和的英国央行会议记录影响发酵,这打压英镑.

不过英镑兑避险美元上涨,因被视为高风险的货币普涨,此前德国Ifo企业景气判断指数令市场预料德国可能避免经济衰退.[ID:nCN1407870]

欧元兑英镑EURGBP=D4升至0.8489英镑,此为去年12月中来最高,之後缩减升幅,最新涨0.2%,至0.8470英镑.周三欧元升穿在0.84英镑的阻力位被视为强劲的利多信号,且交易商称一亚洲主权帐户买入欧元.

英镑贸易加权指数=GBP也下挫至10周低位,触及80.3.

英镑兑美元GBP=D4攀升0.2%,最新报1.5700美元,升穿100天移动均线切入位约1.5697美元的阻力位.

"欧元/英镑建成一个新区间,不再陷入0.82-0.84英镑的交投区间,我们将看到更多交投介於0.84-0.86英镑,"丹麦丹斯克银行首席分析师John Hydeskov说.

周三英国央行会议记录显示货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯与长期持鸽派观点的普森一道投票支持将量化宽松(QE)规模扩大750亿英镑,MPC其他的委员支持将规模扩大500亿英镑至3,250亿英镑.[ID:nCN1404530]消息增加了英国央行将选择推出另一轮量化宽松政策的可能性.

英国工业联盟(CBI)周四公布,2月总工业订单差值为负3,为六个月高位(路透调查预估为负14),1月为负16.[ID:nCN1408022]英镑对此无甚反应.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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