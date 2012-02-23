〔英国债市〕英债追随德债涨势,因市场持续担忧希腊债务问题

路透伦敦2月23日电---英国公债周四追随德债升势,一度触及一周高位,因市场持续担忧希腊债务问题且欧元区经济成长前景疲弱.
英国数据显示,2月总工业订单差值上升,另外1月经季节调整的抵押贷款批准宗数大涨,而且英央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯对英国经济复苏的危险本质发出警告,但英债市场摆脱了这些因素的影响.
3月英债期货FLGH2结算价涨38个跳动点,报116.02,脱离了当日稍早触及的一周高位116.10.3月德债期货FGBLH2当日涨49个跳动点.
3月英债期货成交量是常规成交水平的两倍多,因交易商开始将合约部位展期至6月.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌3个基点,报2.11%,其较可比德债EU10YT=RR收益率差当日持平於略高於21个基点处.
英国将於周五0930GMT公布第四季国内生产总值(GDP)修正值,分析师预计这将证实英国经济第四季萎缩0.2%.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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