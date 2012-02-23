〔欧洲股市〕收挫,因今年欧元区经济料将萎缩和银行业绩描绘出黯淡前景

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 技术图表显示股指仍得到支持

* 低迷的欧元区数据打压汽车股

* 银行股下跌,因此前银行公布疲弱的业绩和黯淡的前景

路透伦敦2月23日电---欧洲股市周四下滑,连跌三天,受累於欧盟执委会预期今年欧元区经济将萎缩,且该地区部分银行业绩疲弱,但技术图表显示股市仍得到支持.

欧盟数据显示,预计今年欧元区经济将萎缩0.3%,而之前预估为增长0.5%,[ID:nCN1407940]这对於企业获利和那些试图削减赤字的国家而言,前路崎岖.

非常依赖欧洲需求的汽车类股.SXAP表现最差,下滑1.7%,不过该类股从年初迄今仍大涨了30%.

瑞士信贷汽车分析师Erich Hauser表示,这给了人们卖出的充分理由,他们已获利.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,至1,075.32点,略低於其14天移动均线,这情况通常被视为利空信号.

不过,Trading Central技术分析师Nicolas Suiffet说"没有即时卖出的信号,"且指数仍得到其20天移动均线支持,令指数可能留守在该水平至1,091点,後者为周二上探的水平.

德国商业银行(CBKG.DE)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)指前景黯淡的言论,与欧元区低迷的经济预估遥相呼应.两家银行股价分别重挫6.3%和4%,此前两家银行均因持有的希腊债务而录得巨额亏损,同时对未来严酷的市场情况发出警告.[ID:nCT0436316][ID:nCN1407364]

英国富时100指数.FTSE收高0.36%,报5,937.89点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.5%,报6,809.46点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.06%,报3,447.31点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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