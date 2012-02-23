〔金属期市〕期铜下滑,因全球需求前景趋弱

* 欧元区经济衰退疑虑及中国需求打压铜价

* Freeport在印尼的矿场称"工作受阻"

* 关注周五上海金属库存数据

路透纽约/伦敦2月23日电---期铜价格周四连跌两天,受累於中国自年初以来的温和买需,预期今年欧元区经济衰退及此一预期对工业金属需求带来的负面影响.

诸如股市,油价等风险资产市场普遍走强,且欧元兑美元上涨,但期铜逆市下跌,因铜市投资人将焦点放回到需求前景转暗,且没有理会印尼主要铜矿场再次出现的供应问题.

"整个交易日内,宏观需因素求盖过了其他因素的影响,"Optionsellers.com期货分析师Michael Gross说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌45美元,收报每吨8,390美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月合约收低2.75美分,报每磅3.8060美元,交投区间介於3.7735-3.8395美元.

欧盟执委会的数据显示,预期今年欧元区经济将萎缩0.3%,而之前预估为增长0.5%,[ID:nCN1407940]这意味欧元区可能在仅仅三年内出现第二次经济衰退.消息令期铜下挫.

"如果欧元区经济正处於衰退,且正减少进口,这对中国出口及中国成长将造成影响,将影响基本金属需求."Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig说.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc's (FCX.N)在印尼的Grasberg矿场又一次出现暴力事件及停工的消息未能对期价带来很大的支持.

对比下,LME三个月期铝或有较大的上行潜力,该合约在不足一周内累计大涨逾100美元.三个月期铝尾盘时没有成交,买盘最後报2,273美元,上日收报2,280美元,接近其200天移动均线切入位2,311.66美元.

"如果升穿其200天移动均线,将可能是相当强劲的信号,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Nick Trevethan说,铝的短期前景似乎相当良好.航空航天业,及至少是北美的汽车业均有合理的需求等.

三个月期锌CMZN3收低19美元,报每吨2,048美元,上日Teck Resources Ltd TCKb.TO和Korea Zinc (010130.KS)同意将锌的年度加工费定在每吨191美元.

这收费水准远高於中国目前的加工精炼费用(TC/RC),後者在今年可能升至100美元以上,因亏损的炼厂减产,中国分析机构安泰科一高级分析师说.

以下为1923GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.60 -2.75 -0.72 343.60 10.77

LME期铝 2273.00 -7.00 -0.31 2020.00 12.52

LME期铜 8390.00 -45.00 -0.53 7600.00 10.39

LME期铅 2164.50 16.00 +0.74 2035.00 6.36

LME期镍 19975.00 -125.00 -0.62 18710.00 6.76

LME期锡 24190.00 140.00 +0.58 19200.00 25.99

LME期锌 2048.00 -19.00 -0.92 1845.00 11.00

上海期铝 16225.00 -25.00 -0.15 15845.00 2.40

上海期铜 60420.00 -70.00 -0.12 55360.00 9.14

上海期锌 15865.00 40.00 +0.25 14795.00 7.23

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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