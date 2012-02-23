〔美国债市〕七年期公债标售需求旺盛,带动公债价格上涨

* 290亿美元七年期公债标售中,市场需求旺盛

* 七年期公债有大量直接投标

* 新的买需及空头回补拉低10年期公债收益率跌至2%以下

* 希腊和中东情势忧虑似乎压低公债收益率

路透纽约2月23日电---美国公债价格周四上涨,因在290亿美元七年期公债标售中,竞标激烈,引发债市的广泛买盘,使指标公债收益率低於2%.

标售後,美国公债扳回稍早跌幅,此次标售是本周990亿美元公债供应的最後一部分.七年期公债标售吸引的投资者和直接投标者需求是三年前该券种再度推出以来最强劲的.

"当有如此良好需求时,人们就会投以关注,"Wells Fargo Advisors固定收益首席策略师Brian Rehling称.

公债标售中意外强劲的投标迫使一些交易商在公开市场买入公债.

市场好转使公债处於年初迄今建立的交易区间中.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨5/32,收益率报1.98%,较周三尾盘低近2个基点.稍早价格下跌13/32,收益率约报2.05%.

30年期公债价格US30YT=RR涨11/32,稍早最多下跌25/32,收益率尾盘报3.13%,盘中交投区间介於3.11%至3.19%.

早盘多数时间公债价格大多下跌,因交易商为公债标售预留空间,尽管人们担心希腊将苦於满足新救助方案需求料将使公债收益率处於较窄区间.

希腊议会周四批准民间债权人换债,换债将於周五开始,旨在减记希腊1,000亿欧元债务.

"目前尚未尘埃落定,"佛罗里达州SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman称,该公司管理着大约130亿美元债券.

投资者亦担心中东的局势动荡,担心该地区紧张气氛加剧将导致石油短缺,从而扰乱全球经济.

"美国公债能够对冲中东动荡的局势,"Richman称.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1结算价涨1.55美元,或1.46%,报每桶107.83美元.

分析师称,地缘政治的不确定性以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)的卖短买长(扭转操作,twist operation),应带动市场对美国公债的避险买盘,短期内使指标公债收益率接近2%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-01/32) 0.305

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-04/32) 0.883

10年期公债US10YT=RR 100-04/32 (+04/32) 1.988

30年期公债US30YT=RR 99-30/32 (+10/32) 3.128(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

* 希腊和中东问题忧虑重燃公债的避险买需

* 五年期公债标售需求一般

* 一些人士预期不断上升的油价将限制经济成长

路透纽约2月22日电---美国公债价格周三跳升,因担忧即使得到第二轮救助的希腊将可能无法避免灾难性的违约,这一忧虑支持了公债的避险买需.

投资人担心希腊履行其1,300亿欧元救助计划的要求将遇到困难,许多分析师质疑希腊偿还其债务的能力,因希腊面临经济萎缩.

此外,叙利亚局势持续动荡及有关伊朗被怀疑进行核武研究的谈判未果,造成油价不断上升,也使惴惴不安的投资人回到低风险的美国公债.周二投资者对期待已久的希腊协议获批最初感到乐观,抛售公债.

"无该是希腊或者是中东,它们均是造成此轮避险买需的部份原因,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说.

美国财政部标售350亿美元的五年期新债需求一般,限制了公债的涨势,标售成绩暗示了希腊救助协议达成後,一些投资人仍然寻求将资金放在较高风险和较高收益的资产中.

指标10年期公债US10YT=RR升16/32,收益率(殖利率)报2.01%,从周二尾盘下跌近6个基点.10年期公债收益率短暂跌至2%以下,此前在海外市场早盘曾上探其一个月高位2.08%.

30年期公债US30YT=RR涨1-2/32,收益率从周二尾盘下滑6个基点,至3.15%.

**公债供应**

财政部周二标售两年期公债,周三标售350亿美元五年期公债.

五年期公债得标利率为0.900%,低於预期,暗示一些投标者的投标激烈,但其他结果内容显示外国央行及其他投资人的需求下降.

包括外国央行在内的间接投标,买入41.8%标售的五年期公债,此为去年7月以来五年期公债标售中所占的最低份额.

一些基金经理认为,尽管美国联邦储备理事会(美联储)认为经济成长步伐太慢,经济在不断改善,公债价格过贵.

"相比当前美国经济基本面,目前公债非常昂贵,"Haverford Investments固定收益部董事John Donaldson说.