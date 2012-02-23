〔全球金市〕金价连续第四日上涨,受担忧各国放松政策和希腊情势推动

* 德国公布乐观数据後,欧元攀升

* 黄金期权集中在1,800美元附近,亚洲需求减弱

* 现货铂金(白金)和现货钯金升至五个月高位

路透纽约/伦敦2月23日电---金价周四升至三个月高位,录得连续第四个交易日上涨,因美元下滑和宽松货币政策支撑了黄金对抗通胀的吸引力.

受主要铂金生产国南非发生严重罢工影响,铂金稍早触及五个月高位,但随後获利了结拖累铂金回落.

风险偏好升温,带动黄金与欧元和美国股市一道上涨,白银也跳涨3%,因新出炉的数据显示,美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人,仍处於2007-2009年经济衰退初期以来的最低水平.[ID:nCN1408036]

黄金受益於中国进一步放宽政策的预期,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月表示,将在2014年底前维持利率在近零水平.欧洲通过第二轮对希腊援助方案後经济不确定性仍挥之不去,也助推金价走高.

"投资者依然认为,这一轮放松货币政策将仍支撑黄金,因希腊援助计画重新点燃对各国央行大举印钞的担忧,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini指出,该公司管理540亿美元资产.

Luschini说,欧洲央行(ECB)的长期再融资操作为银行体系注入了更多流动性,也提振了金价.