〔全球金市〕金价连续第四日上涨,受担忧各国放松政策和希腊情势推动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 德国公布乐观数据後,欧元攀升
* 黄金期权集中在1,800美元附近,亚洲需求减弱
* 现货铂金(白金)和现货钯金升至五个月高位
路透纽约/伦敦2月23日电---金价周四升至三个月高位,录得连续第四个交易日上涨,因美元下滑和宽松货币政策支撑了黄金对抗通胀的吸引力.
受主要铂金生产国南非发生严重罢工影响,铂金稍早触及五个月高位,但随後获利了结拖累铂金回落.
风险偏好升温,带动黄金与欧元和美国股市一道上涨,白银也跳涨3%,因新出炉的数据显示,美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人,仍处於2007-2009年经济衰退初期以来的最低水平.[ID:nCN1408036]
黄金受益於中国进一步放宽政策的预期,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月表示,将在2014年底前维持利率在近零水平.欧洲通过第二轮对希腊援助方案後经济不确定性仍挥之不去,也助推金价走高.
"投资者依然认为,这一轮放松货币政策将仍支撑黄金,因希腊援助计画重新点燃对各国央行大举印钞的担忧,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini指出,该公司管理540亿美元资产.
Luschini说,欧洲央行(ECB)的长期再融资操作为银行体系注入了更多流动性,也提振了金价.
2032GMT,现货金XAU=上涨0.2%,至每盎司1,780.06美元,盘中一度升至三个月高位1,787.11美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。