〔韩国数据〕2月消费者信心小涨,消费者通胀预期居高不下--央行

路透首尔2月24日电---韩国央行周五公布的数据显示,韩国2月消费者信心指数在连跌两个月後小涨,但消费者通胀预估仍居高不下,尽管略有减速.

韩国央行称,2月消费者信心指数从1月的98升至100,因民众对生活状况和经济前景悲观度减轻.

该指数报100显示预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数同预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数一样多.

央行称,2月消费者对未来12个月通胀率的预估中值由1月时的4.1%略降至4.0%,正是央行目前区间的上端.

韩国央行在2月10-17日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市.(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]