〔韩国数据〕2月消费者信心小涨,消费者通胀预期居高不下--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔2月24日电---韩国央行周五公布的数据显示,韩国2月消费者信心指数在连跌两个月後小涨,但消费者通胀预估仍居高不下,尽管略有减速.
韩国央行称,2月消费者信心指数从1月的98升至100,因民众对生活状况和经济前景悲观度减轻.
该指数报100显示预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数同预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数一样多.
央行称,2月消费者对未来12个月通胀率的预估中值由1月时的4.1%略降至4.0%,正是央行目前区间的上端.
韩国央行在2月10-17日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。