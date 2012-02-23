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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 07:09 BJT

《希腊政经焦点》与民间债权人换债周五启动,IMF援助仍在讨论

* 民间债权人将为所持债券实际扣减73-74%

* 欧央行总裁德拉吉称很难说危机是否已结束

* IMF承担的援助仍在讨论中

路透雅典2月23日电---希腊议会与民间债权人签署债券互换协议,朝着获得1,300亿欧元救助计划中的亟需资金迈出第一步.

债务互换将於周五启动,目的是将相当於希腊国内生产总值(GDP)160%的债务削减1,000亿欧元.希腊负债令其濒临无序违约边缘.

欧元区财长周二敲定希腊自2010年以来的第二轮救助协议,避免希腊下月出现无序违约,但几乎没有缓解对该国长期金融和社会稳定性的质疑.

"该计划并不能保证希腊的问题会得以解决,"荷兰财长Jan Kees de Jager在一份信件中对该国议会表示.

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