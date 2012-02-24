更正:〔国际油市〕NYMEX美国原油连涨六日,关注伊朗情势和美元走势

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(更正:因译文有误,小标下第二段应为"以欧元计价的伦敦ICE布兰特原油触及每桶逾93欧元的纪录高位",非"93美元")
* 伊朗与西方核问题争端助长供应忧虑
* 美国原油库存上周上升--EIA
路透纽约2月23日电---美国原油周四连续第六日上涨,伊朗核计划引发的紧张局势可能造成供应中断,以及美元指数下滑,抵消了美国原油库存上升的压力.
在伊朗本周未准许国际原子能机构(IAEA)检查重要目标区域後,与西方发生冲突的忧虑升温.
伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)表示,伊朗核政策不会改变,即便国际压力不断上升.
交易商称,欧元兑美元和日圆扩大涨幅,分别触及两个半月和三个半月高点.
德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据抵消了欧盟执委会悲观经济预期的负面作用.
美国能源资料协会(EIA)数据显示,美国原油库存上周增加163万桶,远高於预估的增加50万桶.
汽油库存下降64.9万桶,馏分油库存下降20.8万桶,预估分别为减少10万桶和140万桶.
**基本面**
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ2上涨1.55美元,或1.46%,结算价报每桶107.83美元,盘中低见105.45,盘後交易中涨幅扩大逾2美元,至每桶108美元上方.
以欧元计价的伦敦ICE布兰特原油触及每桶逾93欧元的纪录高位,超过2008年金融危机前高点,深陷债务危机的欧元区燃料成本恐将上升.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月10日的四周内,石油日均出口料将减少7万桶.[ID:nCN8520953]
美国劳工部周四公布,美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人,维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准.[ID:nCN1408036]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 107.83 1.55 1.5% 105.45 108.65 308,862 241,329
5月原油 108.25 1.47 1.4% 105.96 109.03 93,114 70,045
3月RBOB汽油 3.1136 0.0259 0.8% 3.0700 3.1227 12,404 36,320
4月RBOB汽油 3.2880 0.0250 0.8% 3.2456 3.2978 47,296 58,148
3月取暖油 3.2949 0.0225 0.7% 3.2607 3.314 30,250 37,901
4月取暖油 3.2900 0.0250 0.8% 3.2546 3.3056 69,480 60,407
ICE合约
4月布兰特 123.62 0.72 0.6% 122.10 124.50 207,758 180,940
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 706,584 554,905 690,844 1,456,761 -15,235
汽油 114,373 166,673 151,490 359,618 5,835
取暖油 171,477 177,538 157,496 313,556 -769(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。