更正:〔国际油市〕NYMEX美国原油连涨六日,关注伊朗情势和美元走势

(更正:因译文有误,小标下第二段应为"以欧元计价的伦敦ICE布兰特原油触及每桶逾93欧元的纪录高位",非"93美元")

* 伊朗与西方核问题争端助长供应忧虑

* 美国原油库存上周上升--EIA

路透纽约2月23日电---美国原油周四连续第六日上涨,伊朗核计划引发的紧张局势可能造成供应中断,以及美元指数下滑,抵消了美国原油库存上升的压力.

在伊朗本周未准许国际原子能机构(IAEA)检查重要目标区域後,与西方发生冲突的忧虑升温.

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)表示,伊朗核政策不会改变,即便国际压力不断上升.

交易商称,欧元兑美元和日圆扩大涨幅,分别触及两个半月和三个半月高点.

德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据抵消了欧盟执委会悲观经济预期的负面作用.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,美国原油库存上周增加163万桶,远高於预估的增加50万桶.

汽油库存下降64.9万桶,馏分油库存下降20.8万桶,预估分别为减少10万桶和140万桶.

**基本面**

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ2上涨1.55美元,或1.46%,结算价报每桶107.83美元,盘中低见105.45,盘後交易中涨幅扩大逾2美元,至每桶108美元上方.

以欧元计价的伦敦ICE布兰特原油触及每桶逾93欧元的纪录高位,超过2008年金融危机前高点,深陷债务危机的欧元区燃料成本恐将上升.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月10日的四周内,石油日均出口料将减少7万桶.[ID:nCN8520953]

美国劳工部周四公布,美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人,维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准.[ID:nCN1408036]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 107.83 1.55 1.5% 105.45 108.65 308,862 241,329

5月原油 108.25 1.47 1.4% 105.96 109.03 93,114 70,045

3月RBOB汽油 3.1136 0.0259 0.8% 3.0700 3.1227 12,404 36,320

4月RBOB汽油 3.2880 0.0250 0.8% 3.2456 3.2978 47,296 58,148

3月取暖油 3.2949 0.0225 0.7% 3.2607 3.314 30,250 37,901

4月取暖油 3.2900 0.0250 0.8% 3.2546 3.3056 69,480 60,407

ICE合约

4月布兰特 123.62 0.72 0.6% 122.10 124.50 207,758 180,940

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 706,584 554,905 690,844 1,456,761 -15,235

汽油 114,373 166,673 151,490 359,618 5,835

取暖油 171,477 177,538 157,496 313,556 -769(完)