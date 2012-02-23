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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 06:56 BJT

〔新闻稿〕澳洲央行总裁史蒂文斯称,目前的政策适当

路透悉尼2月24日电---以下为澳洲央行总裁史蒂文斯在半年一次的国会作证时,对众议院经济常设委员会(House Standing Committee on Economics)的公开讲话稿摘译.

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