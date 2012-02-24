中国称不出席"叙利亚之友"会议

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月23日电---中国周四称，不会接受“叙利亚之友”会议邀请，将不参加本周在突尼斯首都召开的涉叙国际会议。
在西方大国和阿盟的支持下，“叙利亚之友”周五将聚首突尼斯，寻求就如何结束叙利亚暴力活动达成一项国际协议，预计将向叙总统阿萨德施压，促使其下台。
美国国务卿希拉里将出席会议。
新华社援引外交部发言人洪磊的说法称，中国难以出席此次会议。
中国一再重申，中方不支持使用武力或武力威胁介入叙利亚，呼吁各方停止暴力活动，并展开谈判。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。