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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:11 BJT

中国称不出席"叙利亚之友"会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月23日电---中国周四称，不会接受“叙利亚之友”会议邀请，将不参加本周在突尼斯首都召开的涉叙国际会议。

在西方大国和阿盟的支持下，“叙利亚之友”周五将聚首突尼斯，寻求就如何结束叙利亚暴力活动达成一项国际协议，预计将向叙总统阿萨德施压，促使其下台。

美国国务卿希拉里将出席会议。

新华社援引外交部发言人洪磊的说法称，中国难以出席此次会议。

中国一再重申，中方不支持使用武力或武力威胁介入叙利亚，呼吁各方停止暴力活动，并展开谈判。（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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