中国呼吁南苏丹与中国石油公司对话解决争端

中国经济：“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月22日电---本周中国-马来西亚石油合资公司Petrodar总裁遭南苏丹驱逐，中国周四首次对此事发表评论，呼吁南苏丹和中国石油企业对话。
中国石油企业陷入南北苏丹石油过境费争端。苏丹要求近期独立的内陆国南苏丹，运输石油至苏丹港口要交过境费。
周二，南苏丹驱逐Petrodar总裁刘英才（音），理由是不配合南苏丹调查疑似帮助苏丹窃取南苏丹石油的公司。
Petrodar否认这一指控，中国政府周四呼吁双方合作解决争端。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中南务实合作建立在相互尊重、平等互利基础之上，为两国人民带来了实实在在的好处。”
“我们希望有关各方加强沟通和协商，消弭误解，以利於长期合作。”
在南苏丹停止生产前，Petrodar日产油23万桶，并通过苏丹管道向外出口。该公司称，一直只遵循南苏丹的指示。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国2月官方制造业PMI * 公布时间: 3月1日（周三）上午9时 * 路透预估中值：51.1；预估区间:51.0-51.8 路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业 生产受到一定影响。 兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中预计，由于PMI指数没有完全去除季节性因素，它和PPI环比增速 之间存在相关性，而PPI中权重最大的工业品是原油和钢铁，高频数据显示，2017年2月原油价格和螺纹钢价格 的环比增速均下降，从而可能带动PPI环比增速下降。他们对2月PMI的预估为51.2。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对2月PMI的预测较为乐观，他表示，往年一季
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