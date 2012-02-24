中国呼吁南苏丹与中国石油公司对话解决争端

路透调查：中国2月官方制造业PMI料降至51.1，受季节性因素影响

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国2月官方制造业PMI * 公布时间: 3月1日（周三）上午9时 * 路透预估中值：51.1；预估区间:51.0-51.8 路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业 生产受到一定影响。 兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中预计，由于PMI指数没有完全去除季节性因素，它和PPI环比增速 之间存在相关性，而PPI中权重最大的工业品是原油和钢铁，高频数据显示，2017年2月原油价格和螺纹钢价格 的环比增速均下降，从而可能带动PPI环比增速下降。他们对2月PMI的预估为51.2。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对2月PMI的预测较为乐观，他表示，往年一季