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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 07:27 BJT

《欧元区经济焦点》2012年经济料将萎缩0.3%,削减赤字为关键

* 欧元区2012年经济将萎缩0.3%--欧盟执委会

* 欧盟将出现零增长,经济脆弱

* 报告显示地区差距加大

* 欧盟称必须削减赤字

路透布鲁塞尔2月23日电---欧盟执委会(European Commission)周四表示,欧元区经济正陷入三年来第二次衰退,而且欧盟经济将广泛出现停滞.该执委会并警告称,欧元区尚未打破债务问题的恶性循环.

欧盟执委会预计,欧元区17国经济今年将萎缩0.3%,稍早预估为增长0.5%.

而欧盟27个成员国的经济今年将录得零增长.欧盟产占全球的五分之一.

该执委会预计,希腊经济将连续第五年出现萎缩,而西班牙和意大利经济将萎缩约1%.

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