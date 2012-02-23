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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.35 -0.17 -0.27 4495072

搜狐 (SOHU.O) 48.78 +0.24 +0.49 697685

网易 (NTES.O) 48.78 +0.50 +1.04 350860

百度 (BIDU.O) 132.85 -0.86 -0.64 4391166

亚信科技 ASIA.O 12.89 -0.10 -0.77 528958

侨兴环球电话 XING.O 0.83 -0.03 -2.94 48397

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.14 -0.34 -2.35 2419244

联电 (UMC.N) 2.57 -0.03 -1.15 1092931

日月光 (ASX.N) 4.84 -0.06 -1.22 211587

矽品精密 (SPIL.O) 5.65 -0.05 -0.88 1003709

和信超媒体 (GIGM.O) 1.48 +0.10 +7.25 834184

友达 (AUO.N) 5.07 +0.00 +0.00 278552

中华电信 (CHT.N) 30.46 -0.18 -0.59 516969

台湾国际航电 (GRMN.O) 48.29 -0.57 -1.17 2077656

香港

中国移动 (CHL.N) 52.37 -0.04 -0.08 129659

中国联通 (CHU.N) 18.41 -0.27 -1.45 163386

中国电信 (CHA.N) 59.84 -0.08 -0.13 35752

中芯国际 (SMI.N) 2.74 +0.01 +0.37 44009

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.57 -0.03 -0.83 700

(完)

--整理 李爽

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