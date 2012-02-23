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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--2月24日****

路透2月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

0745 法国消费者信心指数 2月 82 81

0900 意大利零售销售(较前月) 12月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.8%

0930 英国GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +0.8% +0.8%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5

现况分项指数 80.3 79.6

预期分项指数 68.5 68.0

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7

1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5

1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月22日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 负11 --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 卖超999 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超2,645 --

2月23日(四)

0900 意大利消费者信心指数 2月 94.2 92.0

0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 109.6 108.8

现况指数 117.5 116.4

预期指数 102.3 102.0

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 逆差51.05 --

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负3 负14

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.1 35.4

初请失业金人数四周均值(万人) 35.9 --

续请失业金人数(万人) 2月11日当周 339.2 346

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 +0.7% --

(较上年同期) -0.8% --

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 13 --

2100 韩国消费者信心指数 2月 100 --

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 0.95 --

北美半导体设备订单出货比 (完)

--整理 艾茂林/王洋;审校 李爽

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