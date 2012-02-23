主要国家经济指标预测--2月24日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0745 法国消费者信心指数 2月 82 81
0900 意大利零售销售(较前月) 12月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5
现况分项指数 80.3 79.6
预期分项指数 68.5 68.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7
1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5
1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 负11 --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 卖超999 --
外资投资日本股市(亿日圆) 买超2,645 --
2月23日(四)
0900 意大利消费者信心指数 2月 94.2 92.0
0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 109.6 108.8
现况指数 117.5 116.4
预期指数 102.3 102.0
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 逆差51.05 --
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负3 负14
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.1 35.4
初请失业金人数四周均值(万人) 35.9 --
续请失业金人数(万人) 2月11日当周 339.2 346
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 +0.7% --
(较上年同期) -0.8% --
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 13 --
2100 韩国消费者信心指数 2月 100 --
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 0.95 --
北美半导体设备订单出货比 (完)
--整理 艾茂林/王洋;审校 李爽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。