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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:30 BJT

****澳新经济指标预测--2月24日-3月2日****

路透2月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月20日当周-----------------------------------

2月24日(五)

无重要经济指标公布.

--------------------------------2月27日当周-----------------------------------

2月26日(日)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 1月 顺差2.0 顺差3.38

进口(亿新西兰元) 1月 35.0 39.8

出口(亿新西兰元) 36.0 43.2

2月27日(一)

无重要经济指标公布.

2月28日(二)

2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1%

2月29日(三)

0030 澳洲民间信贷 1月 -- +0.3%

房屋信贷 -- +0.4%

0030 澳洲零售销售 1月 -- -0.1%

0200 新西兰NBNZ企业信心 2月 -- +16.9%

2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第四季 -1.9% -0.7%

3月1日(四)

0030 澳洲建筑许可 1月终值 -- -1.0%

民间建筑许可 -- +0.2%

0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 -- +12.3%

工厂/机械资本支出(较前季) -- +6.3%

建筑资本支出(较前季) -- +17.1%

3月2日(五)

无重要经济指标公布. (完)

--编译 梁睿雪;审校 李爽

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