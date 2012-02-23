《中国报摘》--金融时报2月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国国家外汇管理局发布2011年中国跨境资金流动监测报告显示,未来几年中国跨境资金净流入规模可能减少,波动加大.
* 其他:
--中国银监会召开2012年农村中小金融机构监管工作会议指出,今後一个时期,农村中小金融机构监管改革服务工作必须以服务"三农"为主题,坚决守住不发生区域性和系统性风险底线,全面提升农村金融服务的质量和水平.
--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)与福建省政府签订金融战略合作协议.建行将在中小企业贷款、重要基础设施建设、闽台金融交流合作等方面给予福建更大支持.
--中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示,2012年中国将继续扩大各项社会保险覆盖面,其中城镇基本养老参保人数要达到3.05亿人.(完)
--整理 谢衡; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。