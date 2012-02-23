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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:43 BJT

《中国报摘》--金融时报2月24日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局发布2011年中国跨境资金流动监测报告显示,未来几年中国跨境资金净流入规模可能减少,波动加大.

* 其他:

--中国银监会召开2012年农村中小金融机构监管工作会议指出,今後一个时期,农村中小金融机构监管改革服务工作必须以服务"三农"为主题,坚决守住不发生区域性和系统性风险底线,全面提升农村金融服务的质量和水平.

--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)与福建省政府签订金融战略合作协议.建行将在中小企业贷款、重要基础设施建设、闽台金融交流合作等方面给予福建更大支持.

--中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示,2012年中国将继续扩大各项社会保险覆盖面,其中城镇基本养老参保人数要达到3.05亿人.(完)

--整理 谢衡; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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