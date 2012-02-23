《中国报摘》--金融时报2月24日

--中国银监会召开2012年农村中小金融机构监管工作会议指出,今後一个时期,农村中小金融机构监管改革服务工作必须以服务"三农"为主题,坚决守住不发生区域性和系统性风险底线,全面提升农村金融服务的质量和水平.