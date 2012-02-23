〔货币市场〕美国回购溢价回落,欧洲银行间拆款利率下降

路透纽约2月23日电---回购(附买回协议)担保品--五年期和七年期美国公债的高溢价周四下滑,因周三公债价格反弹引来空头回补.

隔夜回购市场,交易商花大价钱借入五年期和七年期回购担保品,以换取资金.原先推高溢价的因素看来已经淡化.

但公债价格反弹之後迎来的周四状况缓解,暗示交易商之前都在回购市场借入债券,以支持其看跌公债价格的押注.

到周四,原先只想借入债券的现在都被迫直接买入,降低了回购市场的整体需求.

汤森路透旗下IFR Markets分析师Roseanne Briggen称,七年期回购担保品利率为负10个基点到负20个基点,原先约为负200个基点.

同时,欧洲融资压力周四似乎减轻,欧元和美元的银行间拆借利率都在下次欧洲央行流动性操作之前下滑.

这反映出对欧洲央行下次三年期资金供应将再给市场带来超廉价流动性的预期.

欧元区的银行对美国货币基金依赖性下降,显示情况正在变化.

惠誉称:"即使货币市场基金的风险厌恶情绪会松动,欧元区的银行也可能不再对货币市场基金有那麽高需求."

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周四进一步下跌,报1.014%,触及去年1月来最低.

分析师称,除非银行对欧洲央行贷款的需求超出当前预期,否则该利率大幅跌破1%的空间有限,因注资影响已大部分反映到远期价格中.

Euribor期货<0#FEI:>显示,市场预计到下月利率将降至0.92%FEIH2.到年底将降至0.82%FEIZ2.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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