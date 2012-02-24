〔金砖国家〕2月23日股汇市收盘纵览

路透2月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月23日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.5%,报1059.26点.

中国股市:沪综指周四小幅收升,再创近三个月收盘新高.大盘至此已连续五日上涨,但市场多空分歧正逐渐加大.今日钢铁、黄金等板块虽领涨,但亦有部分获利盘选择落袋为安.短线料沪指将围绕2,400点震荡整固.沪综指.SSEC收报2,409.554点,涨5.967点,或0.25%,创去年11月29日2,412.39点以来最高收位.今日沪市A股成交金额约1,053亿元人民币,较昨日1,089亿元的近四个月新高水平稍有回落. [.SSCN]

香港股市:结束连续两日上涨局面收低,金融股表现疲弱,因投资者了结获利.未来几日将有重要企业的财报出炉.香港恒生指数.HSI收低0.78%,报21,380.99点.恒生国企指数.HSCE跌0.92%,报11,714.29点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低,但仍徘徊在近期盘整区间6.30元附近.希腊纾困协议达成後国际汇市趋於平稳,再加上近期国内政策面淡静,令人民币交投缺乏方向,汇价在观望中陷入持续盘整.交易员并指出,离岸市场一般较在岸市场对未来预期反应灵敏,但近期也因为没有方向指引,只能跟着在岸市场波动,目前两个市场汇价走势非常接近."看着中间价确定往什麽方向,汇价波动也不大."上海一银行交易员称."离岸市场也看不出方向,只能跟着国内汇市走."[CNY/CN][ID:nCN184NnFH]

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印度股市:连续第二日收低,因油价高企引发忧虑,令投资者在每个月的衍生品到期日锁定获利.指标BSE指数.BSESN收跌0.37%或66.75点,报18,078.50点,18支成分股收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比扳回盘中跌幅,小幅收高,因德国数据喜人提振欧元.卢比兑美元INR=D2收报49.19/20,略强於周三收盘价49.22/23,早盘曾触及49.32低点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,640.890点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.39%,报880.36点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.44%,报29.6800卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.45%,报39.2526卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌,投资者关注欧洲衰退的风险,交易商表示,区域股市在今年大涨後可能会遭遇进一步获利了结.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.41%,股指本周曾触及10个月高位.[ID:nL2E8DNGFX]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元三日来首日下跌,此前巴西央行抛售反向货币互换,为去年8月来首见,并在现货市场抛售美元.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.29%,报1.7105,逐渐跌向当局正坚守的1.70关键水准.[ID:nL2E8DND16]

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南非股市:综合指数.JALSH升0.3%,报34,108.20点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.38%,报30,402.63点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走高至7.6600,从欧元强势中觅得线索.[ZAR/](完)