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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 07:42 BJT

〔澳洲经济〕央行预计失业率将微升至5.5%左右,之後回落

路透2月24日电---澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)称认为失业率将微升至5.5%左右,之後回落;未来一两年的失业率将介於5-5.5%.

澳洲央行总裁史蒂文斯称,认为失业率将从目前水平小幅上升之後回落.(完)

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