中国称愿与美方改善中美军事关系

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月23日电---中国国防部发言人耿雁生周四称，中方愿与美方共同努力，推动中美军事关系发展。中国国家副主席习近平此前访美，与美国五角大楼官员进行了会谈。
中国国防部网站发表的上述评论表明，中国军方对中美军事关系谨慎乐观。
耿雁生称：“我们愿与美方共同努力，本着尊重、互信、对等、互惠原则。”
中国大陆过去曾多次暂停中美军事交流。美国去年9月称，将升级台湾的F-16战斗机群，中方随後表示将取消或推迟中美军事交流。
中国国家副主席习近平上周访美，与美国总统奥巴马、副总统拜登及国防部长帕内塔等人会谈。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。