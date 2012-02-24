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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 10:27 BJT

中国称愿与美方改善中美军事关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月23日电---中国国防部发言人耿雁生周四称，中方愿与美方共同努力，推动中美军事关系发展。中国国家副主席习近平此前访美，与美国五角大楼官员进行了会谈。

中国国防部网站发表的上述评论表明，中国军方对中美军事关系谨慎乐观。

耿雁生称：“我们愿与美方共同努力，本着尊重、互信、对等、互惠原则。”

中国大陆过去曾多次暂停中美军事交流。美国去年9月称，将升级台湾的F-16战斗机群，中方随後表示将取消或推迟中美军事交流。

中国国家副主席习近平上周访美，与美国总统奥巴马、副总统拜登及国防部长帕内塔等人会谈。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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