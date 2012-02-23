《中国报摘》--中国证券报2月24日

* 头版头条:

--中国人保部副部长胡晓义称,该部正在与有关部门研究社保基金保值增值具体的操作办法.但何时入市,他并没有给出准确的时间点.

* 其他:

--消息人士透露,经过多地调研和徵求意见,目前券商行业并购基金初步方案推出时间窗口渐近.市场人士建议加强监管力度,严防券商出现"投行+并购基金"模式下的新腐败.

--业内人士透露,铁道部今年或启动新一轮动车组招标工作,这将是2010年以来铁道部首次启动动车组招标工作;预计招标规模可能达180列左右,中证研究中心估计招标金额可能会在300亿至400亿元人民币.

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,由於今年国内外仍有许多不确定因素,所以货币政策仍需"走一步看一步",今年一季度是政策预调微调的关键.宏观经济发展最大的不确定性仍是房地产,而股市可能会有较好的发展.

--国土资源部数据显示,2011年中国石油天然气探明储量大幅增加.其中石油勘查新增探明地质储量13.70亿吨,同比增长20.6%;天然气勘查新增探明地质储量7,659.54亿立方米,同比增长29.6%.

--从环保部了解到,《环境服务业"十二五"规划(徵求意见稿)》提出,到2015年环境服务业产值占环保产业的比重达到30%以上,发展10至20个年产值在100亿以上的全国型综合性环境服务集团外,并鼓励环境服务类企业在境内外领域上市融资.

--据悉,中国自2010年9月完成首轮120万千瓦海上风电项目招标以来,酝酿已久的第二轮海上风电招标仍难启动.直接原因在於国家风电开发规划与国家海洋功能区定位尚需要有效衔接.此外,项目建设成本投入过大,及风电设备商扎堆进军海上等一系列因素都成为行业短期及长期困扰.

--皖能电力(000543.SZ)公告称,公司拟以每股不低於4.74元价格,定向发行不超过3.8亿股股票,募资不超过18亿元,投入至多8.4亿元用於合肥发电厂6号机组扩建工程项目,并投入9.6亿元收购控股股东皖能集团所持标的公司的股权.

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)公告称,公司增发不超过16.5亿股境外上市外资股的计划获得证监会核准通过,募资将全部用於补充核心资本.

--上海机场(600009.SS)大股东上海机场集团持有的8.33亿股流通股限售期将於3月2日到期,集团承诺资源延长锁定期一年.

--荣盛石化(002493.SZ)公告称,公司拟由全资子公司浙江盛元化纤投资建设年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目,总投资18.93亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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