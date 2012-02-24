〔中国经济〕今年经济增长趋缓压力加大,GDP增幅将在8.5%左右--国研中心

路透北京2月24日电---中国国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经济增长将在8.5%左右.

新华社周四晚间援引他的话称,经过30多年持续高速增长之後,中国需求结构、人口结构、劳动力供求等经济基本面因素正在发生变化,目前已经进入高速增长的後期.经济增长重回"十一五"(2006-2010)时期高增长,既不符合"十二五"(2011-2015)转变经济发展方式的现实要求,也无利於经济结构的调整,更不应成为政策追求的目标.

"从日本、韩国的经验看,一旦潜在增长率下台阶,扩张性政策并不能拉高增长速度,反而会刺激泡沫经济,积累新的风险."李伟称.

他分析指出,中国制造业投资与出口增长有很强的正相关性.2011年中国出口增长20.3%,但12月份增幅已经降至13.4%.预计今年出口增长10%左右.出口增速回落10个百分点,将在一定程度上抑制制造业投资扩张.

此外,目前房地产开发企业待售房面积处於历史同期最高水平,商品房投资进度将会放缓;保障房投资新开工面积700万套,比上年下降30%,公租房和廉租房融资难的问题尚未根本解决,投资增速也可能回落.

考虑到电力、水利、交通等基础设施投资增速将有所回升,预计2012年固定资产投资增长20%左右,比上年回落四个百分点.

"经济增长适度回落,有利於抑制需求过度扩张和短缺而引起的通胀,有利於增强需求约束,促进行业兼并重组,加快结构调整步伐,也有利於逐步与'十二五'规划确定的7%的经济增长预期目标相衔接."李伟称.

2011年中国GDP(国内生产总值)同比增幅仍高达9.2%,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显.亦引发对中国经济是否会硬着陆的担忧.(完)