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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:59 BJT

《外汇动态》澳洲央行总裁发表干预相关言论後,澳元脱离盘初高点

2343GMT---澳元/美元AUD=D4从日高1.0740美元下滑至1.0725,此前澳洲央行总裁史蒂文斯称,虽然他不会尝试抑制澳元升势,也没有干预过市场,但他认为最近的澳元强势有点奇怪,而且没有说永远不会干预市场.

澳元/美元跳涨逾1%,昨日触及1.06附近的三周低点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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