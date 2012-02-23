《外汇动态》澳洲央行总裁发表干预相关言论後,澳元脱离盘初高点

2343GMT---澳元/美元AUD=D4从日高1.0740美元下滑至1.0725,此前澳洲央行总裁史蒂文斯称,虽然他不会尝试抑制澳元升势,也没有干预过市场,但他认为最近的澳元强势有点奇怪,而且没有说永远不会干预市场.