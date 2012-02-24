美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月2日****

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透2月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月20日当周------------------------------
2月24日(五)
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5
现况分项指数 80.3 79.6
预期分项指数 68.5 68.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7
1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5
1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5
-----------------------------------2月27日当周------------------------------
2月27日(一)
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +1.0% -3.5%
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 15.3
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 67.6
2月28日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- +3.0%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -0.5% +3.0%
扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +3.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- +2.9%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)12月 -3.6% -3.7%
经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.3%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.1 61.1
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正17
1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 18.3
2月29日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月24日当周 -- 766.1
再融资指数 -- 4,322.0
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +2.8% +2.8%
GDP隐性平减指数 +0.4% +0.4%
最终销售 +1.0% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 62.0 60.2
1900 美国联邦储备理事会褐皮书
3月1日(四)
1330 加拿大生产者物价指数(较上年同期) 1月 -- +2.8%
(较前月) -- -0.7%
1330 加拿大经常账收支(亿加元) 第四季 -- 赤字121.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月25日当周 39.8 35.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.9
续请失业金人数(万人) 2月18日当周 380 339.2
1330 美国个人所得 1月 +0.5% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- -0.1%
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.6
1500 美国建筑支出 1月 +1.0% +1.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 55.0 54.1
物价分项指数 57.5 55.5
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 2月 -- 4.8%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月) 1月 -- +1.5%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 2月 1,400 1,418
3月2日(五)
1330 加拿大GDP(较前月) 12月 -- -0.1%
(较前季) 第四季 -- +0.9%
环比年率 -- +3.5%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 -- --
--编译 郑茵;审校 李爽
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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