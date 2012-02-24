〔中国汽车〕东风日产合资公司召回8,818辆骐达轿车,因燃油压力传感器问题

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京2月24日电---中国国家质检总局周四称,东风汽车集团(0489.HK)与日本日产(7201.T)的合资企业--东风汽车有限公司将召回8,818辆骐达轿车,因燃油压力传感器锁紧扭矩不足,有可能导致燃油渗漏,存在安全隐患.
质检总局网站的新闻稿并称,此次召回从2012年3月20日起,涉及自2011年4月19日至2011年12月28日生产的配备MR16型号发动机的部分骐达轿车.
新闻稿称,东风汽车将对召回范围内的车辆进行检查并做紧固处理,以消除故障隐患.
东风汽车集团股份有限公司与日产汽车公司在该合资公司各拥有50%的股份.
今年1月,日本本田汽车(7267.T)和东风汽车集团股份公司的合资企业--东风本田汽车有限公司曾召回部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.[ID:nCN1331452](完)
欲了解更多详情,请点选质检总局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。