〔韩国股市〕开盘不久由升转跌,尽管美国经济数据乐观

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔2月24日电---韩国股市周五开盘微升,但很快转跌至平盘下方,尽管数据显示美国劳动力市场仍在复苏.
0006GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.15%至2,004.74点,开盘上升0.14%.
现代汽车(005380.KS)股价跌逾2%.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。