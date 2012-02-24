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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:22 BJT

〔韩国股市〕开盘不久由升转跌,尽管美国经济数据乐观

路透首尔2月24日电---韩国股市周五开盘微升,但很快转跌至平盘下方,尽管数据显示美国劳动力市场仍在复苏.

0006GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.15%至2,004.74点,开盘上升0.14%.

现代汽车(005380.KS)股价跌逾2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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